Грузия примет турнир Большого шлема по дзюдо

Очередной этап квалификации на Олимпиаду в Париже у дзюдоистов пройдет в столице Грузии в двадцатых числах этого месяца. В соревнованиях поучаствуют почти четыре сотни спортсменов.

Через две недели в Тбилиси состоится турнир "Большого шлема" по дзюдо. Соревнования будут длиться три дня – 22, 23 и 24 марта.

Ожидается, что в столицу Грузии приедут около 400 спортсменов из 50 стран мира.

В рамках турнира они будут вести борьбу за медали и за очки, необходимые для попадания на Олимпиаду, которая пройдет ближайшим летом в Париже.

Напомним, предыдущий турнир "Большого шлема" прошел в Баку в середине февраля.