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Грузия примет фестиваль музыки, искусства и кулинарии Svanseti Lentekhi

Грузия примет фестиваль музыки, искусства и кулинарии Svanseti Lentekhi
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Грузии пройдет Фестиваль музыки, искусства и кулинарии. Мероприятие объединит исполнителей современной популярной и традиционной музыки. Также посетителей ждут выставки-продажи ремесленных товаров.

Фестиваль музыки, искусства и кулинарии Svanseti Lentekhi 2023 состоится 13 мая на стадионе поселка Лентехи.

Посетителей ждет сплав сванского фольклора и современной музыки. Так, на фестивале ансамбли из Лентехи ​​и местных общин будут выступать совместно с грузинскими поп-исполнителями. Музыканты представят номера, специально созданные для фестиваля Svanseti Lentekhi, - сообщили организаторы праздника.

Планируется выступления Ниаза Диасамидзе, SALIO, Kordz, группы "Мцване отахи", ансамблей "Миже нари", "Лашхети", "Лагушеда", а также Национального балета Грузии "Сухишвили".

Кроме того, в рамках фестиваля состоится  выставка-продажа традиционных кулинарных и ремесленных образцов. Вход свободный.

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