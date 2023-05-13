Грузия примет фестиваль музыки, искусства и кулинарии Svanseti Lentekhi

Опубликовано: 2:23, 13 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Грузии пройдет Фестиваль музыки, искусства и кулинарии. Мероприятие объединит исполнителей современной популярной и традиционной музыки. Также посетителей ждут выставки-продажи ремесленных товаров.

Фестиваль музыки, искусства и кулинарии Svanseti Lentekhi 2023 состоится 13 мая на стадионе поселка Лентехи.

Посетителей ждет сплав сванского фольклора и современной музыки. Так, на фестивале ансамбли из Лентехи ​​и местных общин будут выступать совместно с грузинскими поп-исполнителями. Музыканты представят номера, специально созданные для фестиваля Svanseti Lentekhi, - сообщили организаторы праздника.

Планируется выступления Ниаза Диасамидзе, SALIO, Kordz, группы "Мцване отахи", ансамблей "Миже нари", "Лашхети", "Лагушеда", а также Национального балета Грузии "Сухишвили".

Кроме того, в рамках фестиваля состоится выставка-продажа традиционных кулинарных и ремесленных образцов. Вход свободный.