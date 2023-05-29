Грузия ответила Европе на антироссийский демарш

Опубликовано: 22:35, 29 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В ответ на демарш, заявленный сегодня Евросоюзом Грузии, в Тбилиси напомнили, что страну так пока и не приняли в ЕС. Соответственно, ее положение отличается от ситуации, в которой живут государства-члены Евросоюза.

Власти Грузии прокомментировали демарш, объявленный стране Евросоюзом из-за возобновления прямых авиарейсов в Россию. С заявлением выступил заместитель премьера и глава Минэкономики Грузии.

Леван Давиташвили напомнил, что Грузия, не будучи членом ЕС, находится в ином положении, чем страны-участницы объединения. В то же время, Тбилиси достиг существенного прогресса в реформах, которые позволят стране войти в ЕС.

"Мы надеемся, что этот прогресс будет адекватно оценен нашими европейскими партнерами, но также следует учитывать, что контекст Грузии действительно другой. Наша ситуация специфична, будь то с точки зрения безопасности или экономических отношений"

– Леван Давиташвили

Грузия и санкции против России

Вице-премьер обратил внимание на то, что Тбилиси выполняет все международные рестрикции, в том числе и антироссийские. Он добавил, что грузинская сторона готова ужесточить таможенный контроль в воздушных гаванях - у страны есть необходимые ресурсы.

Чиновник добавил, что многие страны ЕС сами еще не определились, как им торговать с РФ, так что товарооборот некоторых из них с Россией не просто не упал, а даже вырос с введением санкций.