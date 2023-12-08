Грузия отметит получение статуса кандидата в ЕС в пятницу

Премьер Грузии пригласил граждан выйти на площадь Свободы в Тбилиси в пятницу, чтобы отметить то, что Грузия стала кандидатом в ЕС. Праздник начнется в 17.00.

В столице Грузии в пятницу вечером отметят получение страной статуса кандидата в Евросоюз.

"Хочу позвать всех завтра, 15 декабря в 17:00 (16:00 мск) на площадь Свободы, чтобы вместе отпраздновать эту историческую победу нашей страны и нашего народа. Завтрашний день должен быть днем общего национального праздника и днем общей победы"

– премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили

В видеообращении по поводу получения страной кандидатского статуса в ЕС грузинский премьер заявил, что с сегодняшнего дня - 14 декабря, - Грузия может считаться европейским государством.

О том, что Евросоюз принял решение дать Грузии статус кандидата стало известно ранее 14 декабря. Полтора года назад Грузия получила отказ ЕС, после чего взялась за выполнение 12 условий Европы. В ноябре этого года в ЕС решили, что Грузия выполнила все пункты, сегодня статус кандидата был предоставлен.