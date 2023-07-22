Грузия накалится до +36 в воскресенье

Опубликовано: 23:00, 22 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Синоптики поделились «горячим» прогнозом для Тбилиси: столбики термометров в городе будут подниматься до +36 градусов. Жаркая погода сохранится на протяжении всей недели.

Воскресенье будет по-настоящему жарким для гостей и жителей Тбилиси: синоптики обещают плюс 36 градусов. Будет безветренно и сухо.

Ночью воздух охладится до плюс 27 градусов. Начиная с понедельника накал жары начнет постепенно сдавать позиции: столбики термометров будут показывать плюс 30 градусов.

Вечером, когда жара спадет, как никогда здорово посетить парк Рике в Тбилиси, где можно пройти по Мосту Мира, насладиться ароматом цветущей лаванды и полюбоваться на свето-музыкальные танцующие фонтаны, которые вызывают неизменный восторг у детей и взрослых.