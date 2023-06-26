РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Грузия будет мониторить качество воды в Черном море

Грузия будет мониторить качество воды в Черном море
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
После прорыва Каховской ГЭС грузинские специалисты будут изучать основные физико-химические параметры воды, в том числе уровень солености, биогенные элементы и другие показатели.

Национальное агентство окружающей среды Грузии раз в 10 дней будет проверять качество воды в Черном море после прорыва Каховской ГЭС.

"Исходя из высокого интереса общества, Национальное агентство окружающей среды Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства будет осуществлять мониторинг воды Черного моря раз в 10 дней на 9 станциях"

– пресс-служба ведомства

Планируется, что воду будут проверять по основным физико-химические параметрам: солености, биогенные элементы и другие показатели. Результаты исследований будут сообщаться населению.

Черное море прогрелось: купальный сезон открыт на всех курортах

Черное море прогрелось: купальный сезон открыт на всех курортах

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
1070 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version