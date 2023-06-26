Грузия будет мониторить качество воды в Черном море

Опубликовано: 11:59, 26 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

После прорыва Каховской ГЭС грузинские специалисты будут изучать основные физико-химические параметры воды, в том числе уровень солености, биогенные элементы и другие показатели.

Национальное агентство окружающей среды Грузии раз в 10 дней будет проверять качество воды в Черном море после прорыва Каховской ГЭС.

"Исходя из высокого интереса общества, Национальное агентство окружающей среды Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства будет осуществлять мониторинг воды Черного моря раз в 10 дней на 9 станциях"

– пресс-служба ведомства

Планируется, что воду будут проверять по основным физико-химические параметрам: солености, биогенные элементы и другие показатели. Результаты исследований будут сообщаться населению.