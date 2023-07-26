Груз из Дубая в Россию стало можно отправить через ПЭК

Российский оператор логистических услуг ПЭК пришел в ОАЭ, в Дубае начал работать первый эмиратский филиал компании.
«Вслед за ростом числа клиентских заявок мультисервисный оператор логистических услуг запустил регулярные перевозки сборных грузов из ОАЭ в Россию, Узбекистан и Киргизию. Спрос на доставку из ОАЭ в страны СНГ во II квартале вырос на 70% год к году»
– консультант по коммуникациям ПЭК Екатерина Мархулия
Чаще всего из Дубая отправляют автомобили и автозапчасти, электронику, оборудование. Компания принимает заявки на грузы от 1 кг до 20 т.
Регулярность отправки сборных грузов - раз в две недели, в перспективе частота вырастет до раза в неделю. Срок доставки - в Узбекистан и Киргизию до 20 дней, в Россию немного дольше - до 25 дней.
Грузы будут следовать сначала морем до Ирана, затем наземным транспортом транзитом через Туркменистан и Казахстан, следует из пресс-релиза компании.