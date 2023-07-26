Груз из Дубая в Россию стало можно отправить через ПЭК

Опубликовано: 10:01, 26 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В ОАЭ начинает работать логистическая компания ПЭК. Посылки и грузы из Дубая можно будет отправлять в Россию, Узбекистан и Киргизию. Срок доставки 20-25 дней.

Российский оператор логистических услуг ПЭК пришел в ОАЭ, в Дубае начал работать первый эмиратский филиал компании.

«Вслед за ростом числа клиентских заявок мультисервисный оператор логистических услуг запустил регулярные перевозки сборных грузов из ОАЭ в Россию, Узбекистан и Киргизию. Спрос на доставку из ОАЭ в страны СНГ во II квартале вырос на 70% год к году»

– консультант по коммуникациям ПЭК Екатерина Мархулия

Чаще всего из Дубая отправляют автомобили и автозапчасти, электронику, оборудование. Компания принимает заявки на грузы от 1 кг до 20 т.

Регулярность отправки сборных грузов - раз в две недели, в перспективе частота вырастет до раза в неделю. Срок доставки - в Узбекистан и Киргизию до 20 дней, в Россию немного дольше - до 25 дней.

Грузы будут следовать сначала морем до Ирана, затем наземным транспортом транзитом через Туркменистан и Казахстан, следует из пресс-релиза компании.