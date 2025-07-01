Вестник Кавказа

Группа российских туристов попала в ДТП в Анталье

Группа российских туристов попала в ДТП в Анталье
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Мотоциклист сбил нескольких российских туристов на юге Турции. Авария случилось в районе одного из курортов провинции Анталья.

В провинции Анталья, расположенной в южной части Турции, произошло ДТП с туристами из России. Об этом пишет местная пресса.

По информации агентства IHA, аварию случилась в районе курорта Сиде, ее засняли камеры видеонаблюдения.

Установлено, что местный житель на мотоцикле не сразу разглядел группу туристов, переходивших дорогу по пешеходному переходу. Он попытался затормозить, однако не сумел этого сделать, после чего транспортное средство опрокинулось и сбило пешеходов.

В агентстве отметили, что в ДТП пострадали россияне – две женщины и ребенок. Им на месте оказали всю необходимую помощь, а затем отвезли в больницы.

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