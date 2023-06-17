Грозы в Абхазии ожидаются в воскресенье

Опубликовано: 14:21, 17 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Синоптики рассказали о погоде в Абхазии завтра. Будет тепло, около плюс 25, и дождливо - в республике вновь будут греметь грозы.

Грозы и дожди прогнозируются на территории Абхазии в воскресенье.

Специалисты гидрометеорологического отдела сообщают - после сухой и облачной субботы в Абхазии наступит грозовое воскресенье.

Завтра погода в Абхазии может преподнести сюрприз - временами ожидается дождь разной интенсивности, гроза, в утренние часы туман. Сохраняется большая влажность воздуха - до 90%.

Порывы ветра местами будут достигать 9 м/с, атмосферное давление, как и в предыдущие дни, пониженное.

Воздух днем прогреется до 21-26 градусов тепла, вода в море - до 22 градусов.