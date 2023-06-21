РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Грозы и ливни со шквалистым ветром обрушатся на Крым сегодня

Грозы и ливни со шквалистым ветром обрушатся на Крым сегодня
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Крыму из-за ливней и сильного ветра объявили штормовое предупреждение. Прогноз актуален на среду, 21 июня.

Ливни, грозы и ветер скоростью до 20 м/с обрушатся на Крым, в среду вечером. Об этом предупредили в ГУ МЧС по региону.

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие один-два часа и до конца дня 21 июня в Крыму ожидаются сильные ливни, грозы, град, шквал 15-20 м/с"

– МЧС РФ по Крыму

В экстренном ведомстве также предупредили об опасности посещения прибрежных районов и о возможном обрыве ЛЭП.

Власти Северной Осетии продлили штормовое предупреждение

Власти Северной Осетии продлили штормовое предупреждение

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
870 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version