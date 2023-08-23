Гроза с сильным ветром нагрянет в Москву

Опубликовано: 12:30, 23 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Зарядившие с утра дожди в столичном регионе сменятся грозами. Об этом предупредили синоптики, призвав гостей и жителей первопрестольной не парковаться и не пережидать грозу под деревьями.

Синоптики предупредили, что в ближайшие часы в Москве начнется гроза и поднимется сильный ветер. В этой связи специалисты призвали гостей и жителей столицы проявить бдительность: обходить стороной шаткие конструкции и деревья, а также не парковаться вблизи них.

«По прогнозам синоптиков, сегодня в столице ожидаются дождь, гроза. При грозе усиление ветра с порывами до 15 м/ с. Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили»

– столичный комплекс городского хозяйства

Также согласно прогнозам Гидрометцентра, в среду в столице днем столбики термометров не превысят показателей в 16-18 градусов, по области, возможно, двадцатиградусное тепло. Ночью значительно прохладнее – до +13 градусов.

В настоящее время в столичном регионе облачно, безветренно, и дождливо.