Вестник Кавказа
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Грипп закрывает школы в Дагестане

Грипп закрывает школы в Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Несколько десятков образовательных учреждений закрылись из-за распространения в республике простудных заболеваний и гриппа. На прошлой неделе было закрыто 24 школы и детских сада.

Согласно последним данным из-за распространения простудных заболеваний и гриппа в дагестанской республике были закрыты 45 школ. В это же число входят и детские сады.

По данным Роспотребнадзора в настоящее время распространение заболеваний в республике постепенно идет на спад.

«За последнюю неделю зарегистрировано 3 588 случаев. Это на 3% меньше, чем на прошлой неделе»

– Роспотребнадзор

 В то же время число закрытых образовательных учреждений практически удвоилось за неделю: ранее сообщалось о 24 закрытых объектах. 

 

 

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