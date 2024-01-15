Грипп закрывает школы в Дагестане

Несколько десятков образовательных учреждений закрылись из-за распространения в республике простудных заболеваний и гриппа. На прошлой неделе было закрыто 24 школы и детских сада.

Согласно последним данным из-за распространения простудных заболеваний и гриппа в дагестанской республике были закрыты 45 школ. В это же число входят и детские сады.

По данным Роспотребнадзора в настоящее время распространение заболеваний в республике постепенно идет на спад.

«За последнюю неделю зарегистрировано 3 588 случаев. Это на 3% меньше, чем на прошлой неделе»

– Роспотребнадзор

В то же время число закрытых образовательных учреждений практически удвоилось за неделю: ранее сообщалось о 24 закрытых объектах.