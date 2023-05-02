"Грифон" с 3 мая будет ходить между Сочи, Новороссийском и Геленджиком

Опубликовано: 16:14, 2 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Водное сообщение между черноморскими курортами России возобновится 3 мая. Скоростное судно позволит добраться из Новороссийска в Сочи через Геленджик.

С завтрашнего дня скоростной катамаран "Грифон" возобновит работу. На нем туристы могут по Черному морю путешествовать между Новороссийском, Геленджиком и Сочи.

Старт водного сообщения был запланирован на 2 мая, однако судно вернулось в порт Новороссийска из-за непогоды.

"Завтра мы идем по расписанию, по прогнозам все нормально. Тем, кого не довезли из Новороссийска (сегодня), будем возвращать билеты. Скоростной катамаран "Грифон" прибудет в Сочи 3 мая"

– директор компании-перевозчика "ВодоходЪ Экспресс" Михаил Антошин

Теплоход в Анапу

После 15 мая к работе приступит судно на подводных крыльях "Комета". Оно будет ходить между Сочи и Новороссийском, а также Геленджиком и Анапой.

Регулярное летнее сообщение между российскими черноморскими курортами действует с 2021 года.