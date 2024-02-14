Грант "Агростартап" за год получили десятки фермерских хозяйств Северной Осетии

В Северной Осетии в прошлом году получили гранты "Агростартап" 60 фермерских хозяйств. Средства пошли на покупку земли, животных, техники и другие цели.

В 2023 году в Северной Осетии выдали грант "Агростартап" 60 фермерским хозяйствам. Об этом сказано в Telegram-канале главы региона.

"Работаем по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство". Выделяем средства на покупку земельного участка, животных, саженцев, техники, строительство помещений для производства и на другие цели" – Сергей Меняйло

Ранее сообщалось, что размер грантовой поддержки по программе "Агростартап" в республике в 2023 году увеличился до 7 млн рублей.