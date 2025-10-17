Готовность Путина и Трампа встретиться оценили в Турции

В МИД Турции прокомментировали желание лидеров РФ и США провести встречу в ближайшее время. В ведомстве отметили, что это демонстрирует серьезный настрой Вашингтона к украинскому урегулированию.

Глава МИД Турции Хакан Фидан оценил готовность России и Соединенных Штатов организовать новую встречу своих президентов.

В ходе совместной пресс-конференции в Анкаре с германским коллегой он отметил, что желание Дональда Трампа провести переговоры с Владимиром Путиным свидетельствует о заинтересованности Вашингтона урегулировать украинский конфликт.

"После встречи на Аляске с господином Путиным, Трамп провел встречу с европейскими лидерами в США. Я считаю, что готовность Трампа встретиться с Путиным следует расценивать как заинтересованность найти решение конфликта"

– Хакан Фидан

Напомним, накануне лидеры РФ и США провели телефонный разговор. В ходе беседы Путин и Трамп договорились о проведении встречи в ближайшее время. Ожидается, что она состоится в Будапеште через 1-2 недели.