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Готовится встреча глав МИД РФ, Ирана, Сирии и Турции

Готовится встреча глав МИД РФ, Ирана, Сирии и Турции
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Переговоры глав МИД России, Ирана, Турции и Сирии пройдут в начале мая. Соответствующий анонс озвучил глава МИД Турции. Стороны обсудят ситуацию вокруг сирийско-турецких отношений.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу анонсировал готовящуюся встречу министров иностранных дел России, Ирана и Сирии, участие в которой примет и турецкая сторона.

"С высокой долей вероятности встреча на уровне министров иностранных дел пройдет в первые 10 дней мая в Москве"

– сказал министр.

Цель переговоров – обсуждение вопросов урегулирования отношений между Анкарой и Дамаском.

Турция, Иран и Сирия готовят встречу в Москве

Турция, Иран и Сирия готовят встречу в Москве

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