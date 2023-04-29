Готовится встреча глав МИД РФ, Ирана, Сирии и Турции

Переговоры глав МИД России, Ирана, Турции и Сирии пройдут в начале мая. Соответствующий анонс озвучил глава МИД Турции. Стороны обсудят ситуацию вокруг сирийско-турецких отношений.
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу анонсировал готовящуюся встречу министров иностранных дел России, Ирана и Сирии, участие в которой примет и турецкая сторона.
"С высокой долей вероятности встреча на уровне министров иностранных дел пройдет в первые 10 дней мая в Москве"
– сказал министр.
Цель переговоров – обсуждение вопросов урегулирования отношений между Анкарой и Дамаском.