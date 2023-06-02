Гостиницы Кубани на июнь-июль заняты на 70%

Опубликовано: 23:24, 2 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Отдых на Кубани пользуется особым спросом у российских туристов: на июнь в Краснодарском крае зарезервировано более двух третей номерного фонда гостиниц края.

На Кубани на июнь российскими туристами забронировано 70% гостиниц. Такая же ситуация с бронированием на июль, 64% номеров уже занято и на август, сообщает администрация края.

"С начала года курорты Краснодарского края уже приняли более трех миллионов туристов. Рассчитываем, что к концу летнего сезона эта цифра возрастет примерно до 12 млн человек. Нашим гостям доступны самые разнообразные предложения отдыха - от пятизвездочных гостиниц до мини-отелей", - рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, передает портал Юга.ру.

Этим летом на курортах действует 110 сетевых отелей на 15 тыс номеров. 22 из них - брендовые гостиницы на 4 тыс номеров.

Напомним, на сегодняшний день на Кубани систематизировано 3 тыс отелей, 277 из них - гостиницы категории "четыре-пять звезд" на 36 тыс номеров. Больше всего таких в Сочи, Анапе и Геленджике.

