Вестник Кавказа

Госсекретарь США заявил о недопустимости войны с Россией

Госдеп США
© Фото: сайт Национального музея американской дипломатии
Марко Рубио назвал немыслимой возможную военную конфронтацию между США и РФ. Он подчеркнул, что ее нельзя допускать.

Прямую военную конфронтацию между Соединенными Штатами и Россией никогда нельзя допустить. Такое заявление сделал американский госсекретарь Марко Рубио.

В интервью Fox Radio он отметил, что военная конфронтация двух стран немыслима.

"Поймите, война между Соединенными Штатами и Россией – это то, чего мы никогда не можем допустить. Это две крупнейшие в мире ядерные державы, и опасность была бы просто колоссальной"

– Марко Рубио

По его словам, больше следует беспокоиться не о полномасштабной войне, а о "стычке или просчете, которые спровоцируют конфликт. При этом глава американского внешнеполитического ведомства заметил, что такое развитие событий маловероятно.

"Мы не должны даже думать об этом, потому что это не является правдоподобным или практически осуществимым ни для одной из сторон"

– госсекретарь США

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