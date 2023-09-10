Госсекретарь США призвал Азербайджан и Армению возобновить переговоры

Опубликовано: 21:55, 10 сен 2023 (UTC+3 MSK)

Энтони Блинкин заявил о необходимости диалога между Азербайджаном и Арменией. По словам американского госсекретаря, это поможет сделать шаг вперед.

Соединенные Штаты считают, Азербайджану и Армении необходимо вернуться к прямым переговорам. Об этом сказано в заявлении американского госсекретаря.

В нем подчеркивается, что Баку и Еревану нужен диалог.

"Соединенные Штаты подтверждают, что единственный путь вперед - это мир, диалог и нормализация отношений между Арменией и Азербайджаном на основе взаимного уважения суверенитета и территориальной целостности друг друга"

– Энтони Блинкен