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Госсекретарь США призвал Азербайджан и Армению возобновить переговоры

Госсекретарь США призвал Азербайджан и Армению возобновить переговоры
Энтони Блинкин заявил о необходимости диалога между Азербайджаном и Арменией. По словам американского госсекретаря, это поможет сделать шаг вперед.

Соединенные Штаты считают, Азербайджану и Армении необходимо вернуться к прямым переговорам. Об этом сказано в заявлении американского госсекретаря.

 

В нем подчеркивается, что Баку и Еревану нужен диалог.

"Соединенные Штаты подтверждают, что единственный путь вперед - это мир, диалог и нормализация отношений между Арменией и Азербайджаном на основе взаимного уважения суверенитета и территориальной целостности друг друга"

– Энтони Блинкен

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