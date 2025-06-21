Госдеп призвал граждан США во всем мире к бдительности

Американцам нужно проявлять повышенную бдительность в связи с ситуацией в Иране и ростом антиамериканских настроений в мире. В Госдепе не исключают демонстраций против США в других странах.

Госдепартамент США рекомендовал американцам во всем мире проявлять особую бдительность, так как в разных странах растут антиамериканские настроения.

Израиль 13 июня приступил к атакам Ирана, целью были названы иранские ядерные объекты.

"Конфликт между Израилем и Ираном привел к сбоям в работе транспортных систем и периодическому закрытию воздушного пространства на Ближнем Востоке"

– Госдеп

Израильские атаки начались на фоне переговоров США и Ирана по ядерной сделке – они были остановлены в связи с обострением эскалации с Израилем. В Вашингтоне сообщали, что дают Ирану две недели на решение ситуации с ядерной программой дипломатическим путем. Спустя несколько дней, в ночь на 22 июня США ударили по Ирану – бомбардировке подверглись три объекта в Фордо, Натанзе и Исфахане.

"Существует вероятность демонстраций против граждан и интересов США за рубежом. Госдепартамент рекомендует гражданам США во всем мире проявлять повышенную бдительность"

– Госдеп