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Горные районы Дагестана ждет удар непогоды

Горные районы Дагестана ждет удар непогоды
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Синоптики предупреждают гостей и жителей горных районах Дагестана об ухудшении погоды: начнутся проливные дожди, усилится ветер. В этой связи спасатели предупреждают о возможном подъеме уровня воды в реках до опасных отметок.  

Ливни и грозы в сопровождении порывистого ветра нагрянут в горные районы Дагестана уже вечером в среду.

"В период с 6 по 7 сентября по горным районам Дагестана местами ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра 20 м/с"

– ГУ МЧС России по республике

Уточняется, что на реки из-за продолжительных ливней могут покинуть берега, а в горах не исключен сход селей. В этой связи спасатели просят гостей и жителей республики проявлять осторожность.

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