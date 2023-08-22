Горящая трава воспламенила гаражи в Майкопе

Опубликовано: 18:27, 22 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Пожар на 600 «квадратов» разгорается в Майкопе. Возгоранию присвоен №2 ранг сложности.

Главк МЧС РФ по Адыгее проинформировал о пожаре в гаражном комплексе в районе улицы Юннатов в Майкопе. По словам спасателей, сначала загорелась сухая трава, затем огонь перекинулся на гаражи.

«В эти минуты пожарные Адыгеи ликвидируют крупное возгорание в Майкопе. В результате возгорания сухой растительности огонь перекинулся на рядом стоящие гаражи»

– МЧС РФ

В ведомстве отметили, что, согласно предварительным оценкам, площадь пожара составляет 600 «квадратов». Пожару был присвоен второй ранг сложности. Ситуация взята под особый контроль местным пожарным гарнизоном.

С огнем борются 56 человек личного состава, оснащенных 23 единицами техники.