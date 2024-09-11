Год назад началась последняя битва за суверенитет Азербайджана

Сегодня первая годовщина последней военной операции на территории Азербайджана, положившей конец сепаратизму и вернувшей под контроль Баку всю территорию Карабахского экономического района. Старший аналитик "Вестника Кавказа" Андрей Петров раскрыл предпосылки антитеррористических мер в Карабахе и объяснил мотивы Азербайджана.

Ровно год назад, около 12 часов дня 19 сентября 2023 года в Карабахском экономическом районе Азербайджанской Республики началась последняя военная операция против очага сепаратизма в Ханкенди. Она продлилась менее суток и завершилась ликвидацией марионеточного сепаратистского режима, созданного Ереваном для удержания под оккупацией азербайджанских территорий. Благодаря этой операции был полностью обеспечен суверенитета АР на всей территории государства, а вынужденные переселенцы получили возможность вернуться в родные дома в городах Ханкенди, Ходжалы, Ходжавенд и Агдере и в окружающих селениях.

Военная операция имела статус антитеррористических мер и была проведена из-за острой необходимости прекратить антиазербайджанский террор, который постоянно устраивали боевики сепаратистского режима на освобожденных территориях Азербайджана. В течение всего послевоенного времени Ереван снабжал сепаратистов в Ханкенди оружием, в том числе минами, злоупотребляя транспортным режимом Лачинского коридора, а те регулярно совершали вылазки из зоны временного размещения российских миротворцев на подконтрольные Баку азербайджанские земли и заново их минировали. Даже после того, как Азербайджан установил пограничный пропускной пункт на въезде из Армении на Лачинскую дорогу, эта террористическая деятельность не прекратилась.

Последней каплей стала гибели шести мирных азербайджанских граждан на дороге в Ходжавендском районе в ночь на 19 сентября. Поздно вечером 18 сентября боевики сепаратистов заложили на построенной после Карабахской войны дороге Ахмедбейли-Физули-Шуша несколько противотанковых мин, и на одной из них подорвался первый же грузовик со строителями, водитель и пассажир погибли на месте. На место преступления немедленно выехала машина МВД – и она подорвалась на другой такой же противотанковой мине, все четверо правоохранителей, водитель и трое пассажиров, скончались от полученных ран. Руководством Азербайджана было принято решение, что дальше такая ситуация продолжаться не может, безопасность населения должна быть обеспечена полностью.

Важно напомнить, что переговоры по реинтеграции армян Ханкенди в азербайджанское правовое поле к тому времени зашли в окончательный тупик. Несмотря на все гарантии, предоставленные Азербайджаном, главари сепаратистов не желали идти на диалог с Баку, в том числе отказываясь от переговорных раундов где-либо на азербайджанской территории за пределами зоны временного размещения российских миротворцев. И Ереван, и сепаратистский режим, и их лоббисты в армянской диаспоре и западных властных структурах вели себя так, будто реинтеграция невозможна в принципе, а единственное мирное завершение переходного периода между концом Карабахской войны и заключением мира между Азербайджаном и Арменией – это вечное удержание Ханкенди и прилегающих населенных пунктов под контролем сепаратистов, только с заменой российских миротворцев на западных. На Азербайджан оказывалось большое политическое давление, чтобы сепаратистскому режиму было позволено существовать.

По завершении Карабахской войны Азербайджан действовал в соответствии с трехсторонним Заявлением от 9-10 ноября 2020 года, определявшим обязательства Баку, Еревана и Москвы в течение переходного пятилетнего периода. Баку соглашался на прекращение военных действий в обмен на полный вывод оккупационных сил ВС Армении с территории Азербайджана и размещение российских миротворцев частично на той линии фронта, что существовала в ночь на 10 ноября, частично на границах азербайджанских районов, откуда Армения была принуждена вывести войска. Также азербайджанское руководство предоставляло армянскому населению Ханкенди особый транспортный режим на Лачинской дороге до границы с Арменией – Лачинский коридор, где контроль за движением не азербайджанские правоохранители и пограничники, а те же российские миротворцы. Все это было актом политической доброй воли, нацеленным на мягкий выход народов и государств и 30+летнего армяно-азербайджанского конфликта.

Однако власти Армении обратили во зло все компромиссные решения Азербайджана. Из Ханкенди и прилегающих территорий, которые стали называться "зоной временного размещения российских миротворцев", не были выведены соединения ВС Армении, напротив, туда по Лачинскому коридору под видом мирного населения постоянно завозились подкрепления вместе со свежими вооружениями. Лачинский коридор превратился в проходной двор, по которому на суверенную территорию Азербайджанской Республики въезжал кто угодно, в том числе западные политики и иностранные наемники. Вершиной злоупотребления транспортным режимом стала афера миллиардера Рубена Варданяна, запустившего нелегальную добычу на карабахских месторождениях и контрабанду в Армению по Лачинскому коридору золотой и медно-молибденовой руды. То есть Ереван постарался использовать против Баку максимум пунктов трехстороннего Заявления и преуспевал в этом ровно до тех пор, пока азербайджанское руководство не пришло к выводу о бесплодности попыток добиться от армянских властей если не конструктивности, то хотя бы здравомыслия.

Поскольку Армения вела себя враждебно и двигалась по пути подготовки военного реванша, Азербайджан усилил защиту национальных интересов. Сначала был установлен общественный контроль за движением по Лачинскому коридору, который позволил прекратить контрабанду азербайджанских ресурсов в Армению и значительно усложнил контрабанду оружия в Ханкенди. Ереван, вновь доказав свою злонамеренность, принялся возить сепаратистам мины и солдат по объездным грунтовкам, и тогда азербайджанские власти поставили ППП на въезде из Армении на Лачинскую дорогу. Не желая признавать преступность и враждебность своих действий, правительство Никола Пашиняна при мощной поддержке диаспоры организовало фейковую информационную кампанию о Лачинском коридоре, требуя, чтобы режим проходного двора был восстановлен. Ни малейших подвижек к примирению с армянской стороны не совершалось, а число военных провокаций и на армяно-азербайджанской границе, и со стороны сепарастского режима только нарастало. Поэтому ровно год назад Азербайджан сделал последний шаг по защите национальных интересов на собственной территории.

Итоги антитеррористических мер 19-20 сентября 2023 года в очередной раз продемонстрировали миру, насколько Азербайджан является приверженным мирным путям разрешения противоречий международным актором. Несмотря на всю накачку оружием, сепаратистский режим продержался чуть менее суток боевых действий, после чего капитулировал. То есть Баку в ноябре 2020 года мог бы на несколько дней затянуть переговоры с Ереваном о завершении Карабахской войны (как это любят делать армянские политики), чтобы полностью уничтожить оккупационные силы ВС Армении на всей территории Карабахского экономического района, но дал согласие на сохранение жизней армянских оккупантов немедленно, как только они запросили пощады. На протяжении почти трех лет азербайджанские власти предпринимали многообразные усилия урегулировать послевоенные отношения с Арменией дипломатическими способами, давали и Еревану, и сепаратистам множество шансов прийти в себя и мирно договориться о порядке неизбежного восстановления конституционного строя АР в Карабахе. Однако Ереван и сепаратисты раз за разом отказывались пожимать протянутую с предложением мира руку и лишь вкладывали в нее все новые и новые мины – политические и реальные.

19 сентября 2023 года, после подрывов шести гражданских лиц на противотанковых минах на дороге Ахмедбейли-Физули-Шуша, стало ясно, что возможности мирного урегулирования исчерпаны. Армения не хотела мира, главари сепаратистов не желали реинтеграции. Именно поэтому на своей суверенной территории Азербайджанская Республика провела антитеррористическую операцию по обезвреживанию терроризирующих население боевиков. Таким образом были обеспечены и безопасность в Карабахе, и территориальная целостность Азербайджана, а Армения получила наконец стимул продвигаться в армяно-азербайджанском урегулировании. Это событие войдет в историю Южного Кавказа как второй кардинальный шаг к миру в регионе после капитуляции Армении в Карабахской войне.