Главы МИД России и Турции провели телефонную беседу

Состоялся телефонный разговор министров иностранных дел России и Турции. Стороны обсудили инициативы по прекращению конфликта на Украине.

Руководитель российской дипломатии Сергей Лавров провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом, сообщает пресс-служба МИД Турции.

Отмечается, что главы внешнеполитических ведомств двух государств обсудили недавние инициативы по прекращению конфликта на Украине.

Ранее министр иностранных дел РФ заявил, что второй раунд российско-украинских переговоров может состояться 2 июня. Он добавил, что переговоры пройдут в Стамбуле.

Напомним, Фидан находился с визитом в России с 25 по 27 мая. Он провел переговоры с Владимиром Мединским, Сергеем Лавровым, а также президентом Владимиром Путиным.