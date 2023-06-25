Главы МИД Азербайджана и Ирана обсудили отношения между странами

Опубликовано: 20:48, 25 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сегодня состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном, в ходе которого стороны обменялись мнениями по ряду вопросов.

Сегодня, 25 июня, состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Исламской Республики Иран Хосейном Амиром Абдоллахияном.

В ходе телефонного разговора стороны обсудили текущее состояние и перспективы отношений между Азербайджаном и Ираном, сообщили в МИД Азербайджана, передает Trend.

Главы внешнеполитических ведомств отметили важность переговоров и взаимных контактов между различными структурами и официальными лицами двух стран по ряду направлений двусторонних и региональных связей, в том числе по экономическим и транспортным проектам.

Также главы внешнеполитических ведомств двух стран подчеркнули важность решений по вопросам, стоящим в двусторонней повестке дня и обменялись мнениями по ряду региональных и других вопросов.