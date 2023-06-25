РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Главы МИД Азербайджана и Ирана обсудили отношения между странами

Главы МИД Азербайджана и Ирана обсудили отношения между странами
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Сегодня состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном, в ходе которого стороны обменялись мнениями по ряду вопросов.

Сегодня, 25 июня, состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Исламской Республики Иран Хосейном Амиром Абдоллахияном.

В ходе телефонного разговора стороны обсудили текущее состояние и перспективы отношений между Азербайджаном и Ираном, сообщили в МИД Азербайджана, передает Trend.

Главы внешнеполитических ведомств отметили важность переговоров и взаимных контактов между различными структурами и официальными лицами двух стран по ряду направлений двусторонних и региональных связей, в том числе по экономическим и транспортным проектам.

Также главы внешнеполитических ведомств двух стран подчеркнули важность решений по вопросам, стоящим в двусторонней повестке дня и обменялись мнениями по ряду региональных и других вопросов.

Баку потребовал от Тегерана безопасности для дипмиссии Азербайджана

Баку потребовал от Тегерана безопасности для дипмиссии Азербайджана

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
1040 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version