Главы МИД Азербайджана и Ирана обсудили отношения между странами

Сегодня, 25 июня, состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Исламской Республики Иран Хосейном Амиром Абдоллахияном.
В ходе телефонного разговора стороны обсудили текущее состояние и перспективы отношений между Азербайджаном и Ираном, сообщили в МИД Азербайджана, передает Trend.
Главы внешнеполитических ведомств отметили важность переговоров и взаимных контактов между различными структурами и официальными лицами двух стран по ряду направлений двусторонних и региональных связей, в том числе по экономическим и транспортным проектам.
Также главы внешнеполитических ведомств двух стран подчеркнули важность решений по вопросам, стоящим в двусторонней повестке дня и обменялись мнениями по ряду региональных и других вопросов.