Главы МИД Азербайджана и Армении вновь встретятся в Москве

Опубликовано: 15:30, 24 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Встреча глав МИД России, Азербайджана и Армении в трехстороннем формате состоится 25 июля. Стороны обсудят ситуацию на Южном Кавказе и армяно-азербайджанское урегулирование.

Трехсторонняя встреча руководителей внешнеполитических ведомств России, Азербайджана и Армении Сергея Лаврова, Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна состоится 25 июля в Москве, сообщает пресс-служба МИД РФ.

"25 июля в Москве состоятся трехсторонние и раздельные двусторонние переговоры Министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с министрами иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и Республики Армения Араратом Мирзояном"

- МИД России

Стороны обсудят современную ситуацию на Южном Кавказе, а также выполнение трехсторонних договоренностей от руководителей России, Азербайджана и Армении. В ведомстве заявили, что стороны обратят внимание на подготовку мирного договора, подчеркнув, что Москва продолжит оказывать максимальное содействие.

Помимо этого, на встрече будут подниматься и другие вопросы по армяно-азербайджанскому урегулированию. Так, планируется обсудить разблокирование транспортных коммуникаций, делимитацию границы и контакты экспертов и политиков. Также министры поговорят о сотрудничестве стран в различных областях.