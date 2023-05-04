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Главы МИД Азербайджана и Армении начали финальный раунд переговоров в США

Переговоры глав МИД Азербайджана и Армении в США
© Фото: страница министерства иностранных дел Азербайджана в социальных сетях
В США сегодня вечером стартовал заключительный раунд переговоров глав МИД Азербайджана и Армении. Они проходят в пригороде американской столицы.

В четверг вечером в пригороде Вашингтона стартовал финальный раунд переговоров глав МИД Азербайджана и Армении, центральной темой которых является вопрос подписания мирного договора.

В настоящее время встреча Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна проходит в двустороннем формате, однако чуть позже к ним присоединится госсекретарь США,

Напомним, в этот понедельник Байрамов, Мирзоян и Блинкен провели под Вашингтоном трехсторонние переговоры. После этого азербайджанский и армянский министры провели двустороннюю встречу. Во вторник и среду они продолжили диалог в двустороннем формате.

Госдеп анонсировал финальный раунд переговоров Байрамова и Мирзояна

Госдеп анонсировал финальный раунд переговоров Байрамова и Мирзояна

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