Главы МИД Азербайджана и Армении начали финальный раунд переговоров в США

Опубликовано: 20:24, 4 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: страница министерства иностранных дел Азербайджана в социальных сетях

В США сегодня вечером стартовал заключительный раунд переговоров глав МИД Азербайджана и Армении. Они проходят в пригороде американской столицы.

В четверг вечером в пригороде Вашингтона стартовал финальный раунд переговоров глав МИД Азербайджана и Армении, центральной темой которых является вопрос подписания мирного договора.

В настоящее время встреча Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна проходит в двустороннем формате, однако чуть позже к ним присоединится госсекретарь США,

Напомним, в этот понедельник Байрамов, Мирзоян и Блинкен провели под Вашингтоном трехсторонние переговоры. После этого азербайджанский и армянский министры провели двустороннюю встречу. Во вторник и среду они продолжили диалог в двустороннем формате.