Главы МИД Армении и Турции провели первый телефонный разговор

Опубликовано: 21:34, 7 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Хакан Фидан, назначенный министром иностранных дел Турции после выборов президента, и его армянский коллега впервые провели разговор по телефону. Беседа состоялась сегодня.

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян и его турецкий коллега, назначенный недавно на этот пост Хакан Фидан, провели первый телефонный разговор. Об этом рассказали в Ереване.

Сначала армянский министр поздравил главу МИД Турции с назначением на этот пост.

Затем дипломаты заявили, что готовы и дальше совместно работать над нормализацией двусторонних отношений.

До того, как возглавить внешнеполитическое ведомство, Фидан руководил турецкой разведкой.

Предыдущая встреча министров прошла в середине февраля. Тогда Мирзоян совершил визит в Анкару. Во время поездки он провел переговоры с Мевлютом Чавушоглу, занимавшим пост главы турецкой дипломатии до Фидана.