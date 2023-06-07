Главы МИД Армении и Турции провели первый телефонный разговор

Хакан Фидан, назначенный министром иностранных дел Турции после выборов президента, и его армянский коллега впервые провели разговор по телефону. Беседа состоялась сегодня.
Глава МИД Армении Арарат Мирзоян и его турецкий коллега, назначенный недавно на этот пост Хакан Фидан, провели первый телефонный разговор. Об этом рассказали в Ереване.
Сначала армянский министр поздравил главу МИД Турции с назначением на этот пост.
Затем дипломаты заявили, что готовы и дальше совместно работать над нормализацией двусторонних отношений.
До того, как возглавить внешнеполитическое ведомство, Фидан руководил турецкой разведкой.
Предыдущая встреча министров прошла в середине февраля. Тогда Мирзоян совершил визит в Анкару. Во время поездки он провел переговоры с Мевлютом Чавушоглу, занимавшим пост главы турецкой дипломатии до Фидана.