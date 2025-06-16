Глава РФПИ подсчитал ущерб от антироссийских санкций для экономики США

Глава РФПИ Дмитриев оценил ущерб от санкций против России для американской экономики. По его словам, он составил $300 млрд.

Ущерб от санкций против России для экономики США составил $300 млрд, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Поскольку Дональд Трамп признает, что американские компании потеряли деньги из-за санкций США в отношении России, мы уже говорили об этом раньше: $300 млрд — это глупость Байдена"

- Кирилл Дмитриев

Напомним, что сейчас в Канаде проходит саммит "Большой семерки" (G7), на котором будет обсуждаться вопрос введения нового пакета санкций в отношении РФ. Президенту США Трампу пришлось досрочно покинуть мероприятие и вернуться в Вашингтон, поэтому обсуждение новых ограничительных антироссийских мер пройдет без него.

Несмотря на это, он передал европейским коллегам, что выступает против введения новых санкций в отношении России, так как они "дорого стоят".