Глава Мининформации Израиля ушла в отставку

Опубликовано: 11:22, 13 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Глава Министерства информации Израиля ушла в отставку. По ее словам, это связано с дублированием ее полномочий министром другого ведомства.

Министр информации Израиля Галит Дистель-Атбарьян ушла в отставку. Об этом она сообщила на страницах своих соцсетей. По ее словам, это связано с дублированием полномочий ее ведомства с Министерством развития Негева, Галилеи и национальной устойчивости.

«Министерству информации было поручено укрепить национальную устойчивость. Но уже есть очень компетентный министр по вопросам национальной устойчивости, есть Командование тыла, есть гражданские организации, которые выполняют святую работу, и, честно говоря, я не могу найти никакого оправдания этому удвоению полномочий сейчас. В нынешней ситуации этот офис не может внести значительный вклад в развитие государства, а благо государства для меня превыше всего»

– Галит Дистель-Атбарьян

Дистель-Атбарян – израильский политический обозреватель правых взглядов. Известна поддержкой действующего главы правительства страны Биньямина Нетаньяху.