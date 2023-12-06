Вестник Кавказа

Глава МИД Турции прибудет в Азербайджан

Глава МИД Турции прибудет в Азербайджан
© Фото: МИД Турции
Министр иностранных дел Турции совершит визит в Азербайджан. Он проведет ряд встреч в Баку. Глава ведомства приезжал в Азербайджан 10 октября.

Глава турецкой дипломатии Хакан Фидан совершит рабочий визит в Азербайджан, сообщает Trend со ссылкой на источники.

Приезд министра иностранных дел Турции в Баку состоится завтра, 14 декабря. В столице он проведет ряд встреч.

Напомним, Фидан приезжал в Азербайджан 10 октября. Тогда он принимал участие в заседании министров Координационного совета Движения неприсоединения.

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