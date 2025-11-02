Глава МИД Ирана обозначил тему возможных переговоров с США

Аббас Аракчи в очередной раз назвал условие для переговоров между Ираном и США. Он отметил, что Тегеран готов обсуждать с Вашингтоном лишь ядерную проблему.

Возможные переговоры Ирана и Соединенных Штатов будут посвящены исключительно вопросам ядерной проблемы. Такое заявление сделал глава МИД ИРИ Аббас Аракчи.

Он напомнил, что в ходе предыдущих переговоров Вашингтон регулярно поднимал ракетные и региональные вопросы, но позиция Тегерана по данному вопросу всегда была четкой.

Напомним, в апреле и мае состоялось целых пять раундов ирано-американских переговоров. Шестой раунд должен был пройти в июне, однако он был отменен из обострения конфликта между Исламской Республикой и Израилем.

На прошлой неделе в Иране сообщили, что получили предложение о возобновлении переговоров, посвященных иранской ядерной программе.