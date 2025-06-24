Вестник Кавказа

Глава МАГАТЭ заявил, что Иран может восстановить ядерные объекты

Глава МАГАТЭ заявил, что Иран может восстановить ядерные объекты
© Фото: сайт МАГАТЭ
Рафаэль Гросси: Иран может восстановить ядерные объекты.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Иран обладает необходимыми компетенциями для восстановления поврежденных в ходе бомбардировок США и Израиля объектов ядерной программы. 

"Реконструкция инфраструктуры не является невозможной. Во-первых, есть объекты, которые уцелели после атак, а во-вторых, это работа, которую Иран знает, как делать. Это заняло бы некоторое время"

– Рафаэль Гросси

Глава МАГАТЭ выступил за продолжение сотрудничества с Ираном, отметив факт сохранения промышленных возможностей и знаний в области атомных разработок. 

Напомним, что парламент Ирана проголосовал за приостановку сотрудничества с МАГАТЭ, несмотря на стремление организации продолжать работу в Исламской Республике.

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