Глава МАГАТЭ заявил, что Иран может восстановить ядерные объекты

Рафаэль Гросси: Иран может восстановить ядерные объекты.
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Иран обладает необходимыми компетенциями для восстановления поврежденных в ходе бомбардировок США и Израиля объектов ядерной программы.
"Реконструкция инфраструктуры не является невозможной. Во-первых, есть объекты, которые уцелели после атак, а во-вторых, это работа, которую Иран знает, как делать. Это заняло бы некоторое время"
– Рафаэль Гросси
Глава МАГАТЭ выступил за продолжение сотрудничества с Ираном, отметив факт сохранения промышленных возможностей и знаний в области атомных разработок.
Напомним, что парламент Ирана проголосовал за приостановку сотрудничества с МАГАТЭ, несмотря на стремление организации продолжать работу в Исламской Республике.