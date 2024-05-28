Глава Ингушетии подтвердил задержание брата

Руководитель Ингушетии сообщил в понедельник, что информация о задержании его брата – это правда. Суд арестовал его в двадцатых числах мая.

Глава Ингушетии подтвердил в своем Telegram-канале появившуюся ранее информацию о задержании его старшего брата в рамках уголовного дела.

"Хочу внести ясность в ситуацию вокруг моей семьи, чтобы избежать разных толкований. Действительно, мой брат задержан. В рамках расследования проводится следственная проверка, и по ее итогам будет вынесено решение суда"

– Махмуд-Али Калиматов

Он отметил, что его сильно огорчил тот факт, что это произошло с его братом. При этом глава республики надеется, что эта ситуация не повлияет на его перспективы остаться на посту главы республики после осенних выборов.

"Как брата меня это событие сильно огорчает, но закон есть закон. Хотел бы, чтобы все это понимали - в своей работе и жизни придерживаюсь этого принципа. То есть, должно быть четкое понимание - закон для всех одинаков"

– руководитель региона

Напомним, Магомеда-Башира Калиматова арестовали по делу о хищении нескольких миллиардов рублей в составе ОПГ в конце мая.