Глава Генштаба Израиля выступает за перемирие в Газе - СМИ

Глава израильского Генштаба поддержал сделку с ХАМАС, он ставит под сомнение целесообразность дальнейшей военной операции в Газе, пишет WSJ.

За сделку с ХАМАС и прекращение огня в секторе Газа высказался начальник Генштаба армии Израиля Эяль Замир, передает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник.

По данным издания, глава Генштаба Израиля сомневается в целесообразности попыток дальнейшего ослабления радикального движения в анклаве военным путем. Также у него есть опасения, что операция Израиля может навредить заложникам, остающимся в секторе Газа.

Накануне переговоры ХАМАС и Израиль провели в Катаре непрямые переговоры по перемирию, однако никаких результатов это не дало.

Сегодня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встречается с американским лидером Дональдом Трампом.