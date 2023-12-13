Гидрометцентр: в Москве пойдет дождь

Сегодня в Москве будет тепло и сыро. Днем есть вероятность осадков в виде дождя и мокрого снега.

Оттепель в Москве продолжается, в среду воздух в городе прогреется до плюс 4, пойдет дождь.

«Облачно. Небольшие осадки (дождь, мокрый снег). Гололедица. Температура воздуха в Москве составит от 1 до 3 градусов тепла, по области от минус 1 до плюс 4 градусов. Ветер юго-западный, 6–11 м/c»

– Гидрометцентр

Атмосферное давление в столице чуть пониженное, 735 мм рт. ст.

Теплая погода связана с выносом воздуха с Атлантики, минусовые значения вернутся к началу новой недели.