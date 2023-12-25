Где самая низкая преступность в России?

РИА Новости провело исследование и выявило регионы с самым низким и самым высоким уровнем преступности. Лидером рейтинга стала Чечня, антилидером – Коми.

По итогам 2023 года Чеченская Республика стала регионом с самым низким уровнем преступности, сообщает РИА Новости, которое провело исследование на основе данных МВД России.

В Чечне в прошлом году зарегистрировали 14,6 преступления на 10 тыс человек. Регион стал первым в рейтинге по наименьшему числу и тяжких и особо тяжких преступлений.

В тройку вошли и другие республики СКФО – Ингушетия и Дагестан. Исследователи выявили в Ингушетии 40,8 преступлений на 10 тыс жителей, а в Дагестане – 43,7. Необходимо отметить, что в десятке также оказались Адыгея (76,2), Кабардино-Балкария (77,2) и Карачаево-Черкесия (95,1).

Хуже всего дела с преступностью обстоят на Алтае, в Карелии и Коми. В этих регионах было зарегистрировано свыше 200 преступлений на 10 тыс человек.