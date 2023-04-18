Газпром прогнозирует Европе трудности с закачкой газа к следующей зиме

Подготовка к следующему зимнему сезону в Европе может стать нетривиальной задачей, считают в «Газпроме».
Прошедшая зима подарила Европе теплую погоду, это помогло пройти отопительный сезон и сохранить в подземных газохранилищах 55% запасов на окончание сезона отбора, отметили в компании.
Европейские страны завершили минувшую зиму, имея в ПХГ 55,4 млрд куб м газа. Чтобы к сезону 2023-2024 довести запасы в хранилищах до показателей сезона 2022-2023, странам ЕС придется решить нетривиальную задачу.
"Это будет сделать очень непросто с учетом политически мотивированных решений, направленных на отказ от импорта российского трубопроводного газа. Большое влияние на объемы доступного на европейском рынке газа будет оказывать конкуренция за СПГ",
– отмечается в сообщении в телеграм-канале "Газпрома".
При этом не стоит рассчитывать, что погода и новой зимой будет аномально теплой в Европе, добавили в российской компании.