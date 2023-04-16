Газ доберется до отдаленных уголков Ставрополья

Опубликовано: 3:31, 16 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Власти Ставропольского края планируют подвести газ к 11 тыс домохозяйств. Сейчас в работе находится более 4 тыс заявок.

Работы по подведению газа к домохозяйствам продолжаются в Ставропольском крае, поведал глава региона Владимир Владимиров.

Губернатор уточнил, что региональные власти запланировали провести газ к 11 тыс домохозяйств и 27 зданиям социальной инфраструктуры.

Далее Владимиров обратил внимание, что работы ведутся в соответствии с согласованной дорожной картой. Владимиров подчеркнул, что все услуги по подведению газа к домохозяйствам бесплатны для жителей региона.

"Мы взяли хорошие темпы – около 4 тыс домохозяйств уже обеспечены газом. Были приняты все необходимые решения, связанные с льготированием закупки газового оборудования"

– Владимиров

Глава региона отметил, что в общей сложности было получено более 6 тыс заявок на проведение газа, 4 тыс из них уже в работе.