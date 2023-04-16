Газ доберется до отдаленных уголков Ставрополья

Работы по подведению газа к домохозяйствам продолжаются в Ставропольском крае, поведал глава региона Владимир Владимиров.
Губернатор уточнил, что региональные власти запланировали провести газ к 11 тыс домохозяйств и 27 зданиям социальной инфраструктуры.
Далее Владимиров обратил внимание, что работы ведутся в соответствии с согласованной дорожной картой. Владимиров подчеркнул, что все услуги по подведению газа к домохозяйствам бесплатны для жителей региона.
"Мы взяли хорошие темпы – около 4 тыс домохозяйств уже обеспечены газом. Были приняты все необходимые решения, связанные с льготированием закупки газового оборудования"
– Владимиров
Глава региона отметил, что в общей сложности было получено более 6 тыс заявок на проведение газа, 4 тыс из них уже в работе.