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Галатский мост в Стамбуле встанет на профилактику

Галатский мост в Стамбуле встанет на профилактику
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Власти Стамбула приняли решение на время закрыть для туристов и для движения транспорта одно из самых популярных в мегаполисе сооружений – Галатский мост, проходящий над заливом Золотой Рог, его признали сейсмоопасным.

В ожидании спрогнозированных турецкими сейсмологами возможных мощных землетрясений, которые могут обрушиться на Стамбул, городские власти решили на 40 дней закрыть на ремонт не только для транспорта, но и для туристов одну из главных городских достопримечательностей – 490-метровый разводной Галатский мост, соединяющий полуостров Султанахмет с районом Каракей, построенный в 1994 году.

"В результате ремонта будет продлен срок эксплуатации моста, а также повышена сейсмоустойчивость"

– мэрия Стамбула

Мост закроется уже в это воскресенье – ходить по нему будут только трамваи, как полагают в мэрии мегаполиса, они не помешают дорожным службам провести сейсмоукрепительные работы на объекте, передает РИА Новости.

Временами переправу будут открывать и для автомобилей, когда это не будет мешать проведению укрепительных работ. Об этом автомобилистов проинформируют дополнительно СМС-ками.

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