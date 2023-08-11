Галатский мост в Стамбуле встанет на профилактику

Опубликовано: 17:32, 11 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Власти Стамбула приняли решение на время закрыть для туристов и для движения транспорта одно из самых популярных в мегаполисе сооружений – Галатский мост, проходящий над заливом Золотой Рог, его признали сейсмоопасным.

В ожидании спрогнозированных турецкими сейсмологами возможных мощных землетрясений, которые могут обрушиться на Стамбул, городские власти решили на 40 дней закрыть на ремонт не только для транспорта, но и для туристов одну из главных городских достопримечательностей – 490-метровый разводной Галатский мост, соединяющий полуостров Султанахмет с районом Каракей, построенный в 1994 году.

"В результате ремонта будет продлен срок эксплуатации моста, а также повышена сейсмоустойчивость"

– мэрия Стамбула

Мост закроется уже в это воскресенье – ходить по нему будут только трамваи, как полагают в мэрии мегаполиса, они не помешают дорожным службам провести сейсмоукрепительные работы на объекте, передает РИА Новости.

Временами переправу будут открывать и для автомобилей, когда это не будет мешать проведению укрепительных работ. Об этом автомобилистов проинформируют дополнительно СМС-ками.