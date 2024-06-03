Гагру избавили от незаконных рекламных щитов

Власти абхазской Гагры демонтировали установленные турфирмами вне закона рекламные щиты. Их руководители получат предупреждения, а в случае повторения нарушений их компании могут быть вовсе закрыты.

Центр Гагры очистили от нелегальной рекламы туристических фирм, подробности рассказал глава городского Управления по туризму Ахра Бганба.

Он уточнил, что было выявлено свыше 20 нарушений, и все они уже устранены – щиты сняты. Соответствующие акты передадут главам компаний, передает Гагра ТВ,

"Установка рекламных щитов по проспекту В.Г.Ардзинба, а также по внутренней центральной улице Абазгаа от "Аиааира ашта" до центрального рынка категорически запрещается"

– Бганба

Чиновник уточнил, что о запрете были уведомлены все руководители турфирм.

Представитель администрации также рассказал, что власти города разработали единый проект киоска, где должны продаваться билеты для туристов. Отклонения от него не допускаются.

Отметим, что для 18 турфирм в Гагрском районе было выделено порядка 150 мест для рекламы и продажи. Если же компании продолжат нарушать закон, то будут лишены лицензии.