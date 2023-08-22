Физули принял еще одну группу новых жителей

Опубликовано: 7:29, 22 авг 2023 (UTC+3 MSK)

Сегодня утром в город Физули, освобожденный от армянской оккупации, вернулась еще одна большая группа его новых жителей, ранее имевшая статус вынужденных переселенцев – горожанами стали еще 23 семьи, 89 человек.

Сегодня в азербайджанский город Физули, восстановленный после оккупации, прибыла еще одна группа бывших вынужденных переселенцев, а теперь – новых жителей города, вернувшихся на свою родину.

Еще 23 семьи, а это 89 человек, переехали из жилого комплекса "Гобу Парк 3" в Гарадагском районе столицы страны. Теперь в городе будут жить уже 70 семей – 247 человек, передает Trend.

Жители Физули уже поблагодарили президента страны Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиеву за всестороннюю государственную заботу.

Новые переселившиеся в Физули семьи по традиции уже получили ключи от квартир в заново отстроенных домах.