Вестник Кавказа

Фидан заявил о готовности ХАМАС к урегулировании в Газе

Фидан заявил о готовности ХАМАС к урегулировании в Газе
Хакан Фидан заявил о готовности ХАМАС к дальнейшим шагам по нормализации в Газе. Анкара ожидает действий в этом направлении и от Израиля.

Глава турецкой дипломатии Хакан Фидан заявил, что ХАМАС проявляет готовность предпринять усилия для продвижения процесса нормализации в секторе Газа.  

"Мы подробно обсудили актуальную ситуацию в Газе. ХАМАС демонстрирует готовность предпринимать конструктивные шаги для того, чтобы режим прекращения огня стал постоянным"

– Хакан Фидан 

По словам Фидана, Израиль также должен предпринять усилия для продвижения мирного процесса по Газе и снять ограничения на ввоз гуманитарной помощи. 

Глава МИД Турции также затронул вопрос организации международного контингента стабилизационных сил в Газе. По словам Фидана, необходимо согласовать полномочия этих сил, а также очертить юридические рамки "Совета мира", который будет управлять сектором Газа после окончания конфликта.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
990 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.