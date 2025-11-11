Фидан заявил о готовности ХАМАС к урегулировании в Газе

Хакан Фидан заявил о готовности ХАМАС к дальнейшим шагам по нормализации в Газе. Анкара ожидает действий в этом направлении и от Израиля.

Глава турецкой дипломатии Хакан Фидан заявил, что ХАМАС проявляет готовность предпринять усилия для продвижения процесса нормализации в секторе Газа.

"Мы подробно обсудили актуальную ситуацию в Газе. ХАМАС демонстрирует готовность предпринимать конструктивные шаги для того, чтобы режим прекращения огня стал постоянным"

– Хакан Фидан

По словам Фидана, Израиль также должен предпринять усилия для продвижения мирного процесса по Газе и снять ограничения на ввоз гуманитарной помощи.

Глава МИД Турции также затронул вопрос организации международного контингента стабилизационных сил в Газе. По словам Фидана, необходимо согласовать полномочия этих сил, а также очертить юридические рамки "Совета мира", который будет управлять сектором Газа после окончания конфликта.