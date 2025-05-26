Фидан заявил о доверии между Путиным и Эрдоганом

Хакан Фидан сказал, что между президентами России и Турции есть доверие. Глава МИД Турции напомнил, что они знают друг друга много лет.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил о доверительных отношениях между российским и турецким лидерами Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Глава ведомства отметил, что между президентами сохраняется доверие. Он подчеркнул, что Путин и Эрдоган прошли через важные глобальные испытания и знают друг друга много лет.

Фидан сказал, что благодаря президентской дипломатии сегодня можно быстрее предпринимать решительные шаги в двусторонних отношения и принимать важные решения.

Министр добавил, что атмосфера доверия между главами государств является чрезвычайно важным элементом отношений между Россией и Турцией.

"Конечно, мы интенсивно работаем и на уровне министров и на других уровнях, чтобы гарантировать, что воля лидеров будет реализована на практике и с достижением конкретных результатов"

- Хакан Фидан