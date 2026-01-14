Вестник Кавказа

Фидан: регион может не справиться с масштабной нестабильностью в Иране
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава турецкого внешнеполитического ведомства Хакан Фидан заявил о том, что Анкара заинтересована в том, чтобы Иран решил свои проблемы с Соединенными Штатами.

В случае масштабной нестабильности в Иране регион может с ней не справиться, такое заявление сделал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

"Нам важно, чтобы Иран решил свои проблемы с основными международными игроками и избежал нестабильности, которая может распространиться на весь регион. Нашим приоритетом является не допустить ситуации, которая приведет к применению силы"

– Хакан Фидан

Также глава МИД отметил, что Турция не хотела бы, чтобы агрессия США или Израиля, как это было в период 12-дневной войны, повторилась.

По словам Фидана, Турция будет продолжать настаивать на решении проблем путем диалога, а также будет сама проявлять дипломатические усилия.

Он также выразил надежду на то, что американские и иранские коллеги смогут решить эту проблему либо самостоятельно, либо при помощи посредников.

