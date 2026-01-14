Фидан: регион может не справиться с масштабной нестабильностью в Иране

В случае масштабной нестабильности в Иране регион может с ней не справиться, такое заявление сделал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.
"Нам важно, чтобы Иран решил свои проблемы с основными международными игроками и избежал нестабильности, которая может распространиться на весь регион. Нашим приоритетом является не допустить ситуации, которая приведет к применению силы"
– Хакан Фидан
Также глава МИД отметил, что Турция не хотела бы, чтобы агрессия США или Израиля, как это было в период 12-дневной войны, повторилась.
По словам Фидана, Турция будет продолжать настаивать на решении проблем путем диалога, а также будет сама проявлять дипломатические усилия.
Он также выразил надежду на то, что американские и иранские коллеги смогут решить эту проблему либо самостоятельно, либо при помощи посредников.