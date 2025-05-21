Фидан допустил визит президента Турции в США

Глава МИД Турции допустил, что президент Эрдоган может посетить США. По его словам, и американский президент Трамп может совершить визит в Турцию. Примерные даты поездки не уточняются.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может посетить США, заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан, уточнив, что и американский президент Дональд Трамп может совершить визит в Турцию.

"Работа над календарем визитов президентов Эрдогана и Трампа продолжается. Наш президент может посетить с визитом Вашингтон. Возможен и визит господина Трампа в Турцию"

- Хакан Фидан

Он передал, что накануне визита они могут встретиться на саммите НАТО в Гааге, который состоится 24-25 мая. Фидан отметил, что Эрдоган и Трамп часто общаются по телефону и проводят чрезвычайно продуктивные переговоры.

Напомним, что Дональд Трамп пригласил Реджепа Тайипа Эрдогана в США в ходе телефонного разговора 5 мая. Примерные даты еще неизвестны, однако турецкие СМИ предполагают, что визит одного из лидеров состоится в июне.