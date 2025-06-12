Евросоюз обеспокоен обострением между Израилем и Ираном

Кая Каллас призвала Израиль и Иран к сдержанности. Она отметила, что в ЕС внимательно следят за последними событиями на Ближнем Востоке.

Евросоюз внимательным образом наблюдает за ситуацией на Ближнем Востоке. Об этом сказано в коммюнике главы дипломатии ЕС.



Кая Каллас также отметила, что Евросоюз призывает Израиль и Иран быть сдержанными и воздерживаться от любых шагов, которые могут иметь серьезные последствия.

"ЕС подтверждает свою твердую приверженность региональной безопасности, включая безопасность государства Израиль, и призывает все стороны соблюдать международное право, проявлять сдержанность и воздерживаться от дальнейших шагов, которые могут привести к серьезным последствиям, таким как потенциальный выброс радиоактивных веществ"

– Кая Каллас



Руководитель евродипломатии обратила внимание на то, что ЕС всегда четко заявлял, что Ирану никогда не должно быть позволено обзавестись ядерным оружием. При этом она отметила, что все вопросы должны решаться в ходе переговоров.

"Мы считаем, что дипломатия должна преобладать. ЕС продолжит вносить вклад во все дипломатические усилия по снижению напряженности и поиску долгосрочного решения иранской ядерной проблемы, что может быть достигнуто только путем переговоров"

– глава евродипломатии

Напомним, в ночь с четверга на пятницу Израиль начал широкомасштабную операцию против Ирана. В рамках этой операции наносятся удары по военным и ядерным объектам ИРИ.