Еще сотни семей вернутся на освобожденные территории Азербайджана до конца года

На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана продолжаются восстановительные работы. До конца года планируется вернуть еще свыше 700 семей.

На освобожденных территориях Азербайджана продолжаются восстановительные и строительные работы, в рамках которых проходит процесс возвращения бывших вынужденных переселенцев.

Отмечается, что Госкомитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев подвел итоги работы по переселению семей вынужденных переселенцев в населенные пункты.

Известно, что до конца текущего года запланировано возвращение на освобожденные территории Азербайджана еще 746 семей. Госкомитет поручил все работы компании Pelican Service.

Стоит добавить, что в настоящее время число вернувшихся на освобожденные земли Азербайджан граждан составляет порядка 15 тыс человек.