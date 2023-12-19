Еще один центр старшего поколения заработал на Ставрополье

Пенсионеры села Донского теперь смогут посещать открытый специально для них центр общения старшего поколения. Ранее в крае были запущены еще два таких учреждения.

Село Донское стало местом, где открылся третий в Ставропольском крае центр общения для людей старшего поколения, рассказали в краевом отделении Социального фонда РФ – именно на его базе и заработала точка притяжения для пенсионеров.

Все желающие смогут принять участие в уроках финансовой и компьютерной грамотности, посетить тренинги с психологами, поучаствовать в мастер-классах. Планируется проводить и различные интересные встречи. Занятия будут проводить как волонтеры, так и специалисты.

Центр будет открыт в будние дни.