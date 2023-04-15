Еще четыре простаивающих предприятия Ингушетии введут в строй

Опубликовано: 11:29, 15 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В скором времени в Ингушетии заработают еще четыре простаивающих предприятия: в республике возобновится производство доломита, кирпича и керамзита. Также заработает и газотурбинная электростанция.

В Ингушетии планируют перезапустить четыре промышленных предприятия, которые сейчас простаивают из-за нерентабельности, сообщил глава республики Махмуд-Али Калиматов.

В регионе реанимируют ГУПе "Кавдоломит", кирпичный завод "Гиперпресс", керамзитовый завод и газотурбинную электростанцию, для чего ведутся поиски инвесторов, которые смогут или перезапустить производство, или использовать промышленные площадки для новых видов деятельности, как это было с Назрановским заводом электродвигателей малой мощности, на площадях которого теперь успешно функционирует обувная фабрика, - рассказал Калиматов, передает ТАСС.

Ожидается, что в процессе перезапуска на территории ГУП "Кавдоломит" заработает индустриальный парк "Джейрах" по добыче и переработке доломита. При его выходе на проектную мощность выручка от реализации продукции составит 560,5 млн рублей год.

Напомним, с 2020 года в Ингушетии перезапустили пять простаивающих предприятий.